В Турции заявили о желании способствовать снижению напряженности между РФ и Украиной

Турция серьезно обеспокоена обострением отношений между Россией и Украиной, поэтому готова сыграть роль в деэскалации ситуации. В частности, учитывая, что Анкара "имеет хорошие отношения" с обоими государствами.

Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин. Его слова процитировало агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем обе стороны как можно быстрее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе", – высказался спикер президента Турции.

Также добавил, что Реджеп Тайип Эрдоган уже озвучивал эту позицию страны украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе РФ Владимиру Путину: Анкара и он лично "готовы внести свой вклад, сыграть роль в этом процессе".

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Калин подчеркнул, мол, в этом вопросе снижение напряженности "сыграет в пользу каждого".

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой умной дипломатии и эффективного дипломатического процесса в этот период, то, конечно, наш президент будет счастлив ее выполнить", – пояснил он.

Пресс-секретарь турецкого лидера выразил убеждение, что именно Анкара способна помочь в урегулировании ситуации между Украиной и Россией, ведь с обоими у нее "хорошие отношения".

Он отметил, что Турция с беспокойством следят за складывающейся ситуацией. А также поделился мнением, что в глобальном контексте следует говорить о противостоянии между Россией и НАТО, Москвой и Западом.

Напомним: 3 декабря президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых среди других вопросов затронули тему Украины.

Затем в Анкаре заявили, что Турция готова предоставить площадку для переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Путина, чтобы "направить процесс в правильное русло". Эрдоган выразил надежду, что сможет "внести конструктивный вклад в снижение напряженности" между двумя государствами благодаря "положительным отношениям" Анкары и с Киевом, и с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении последнего месяца РФ продолжала стягивать своих военных и технику на украинские границы, в том числе и во временно оккупированный Крым. При этом о вероятном скором вторжении страны-агрессора на территорию Украины, по данным расследователей, "говорить еще рано".