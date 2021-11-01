В ЦИК обнародовали данные по довыборам в Раду по двум округам: кто лидирует

Верховная Рада Украины (ВРУ) пополнится двумя народными избранниками, за которых украинцы проголосовали на промежуточных выборах нардепов 31 октября в двух округах на Херсонщине и Черкасщине. Вероятно, оба региона будут представлять кандидаты от "Слуги народа".

В частности, в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область) лидирует Сергей Козырь, а в ОИК №197 (Черкасская область) – Виталий Войцехивский. За них отдали свои голоса 64,95% и 47,16% избирателей соответственно, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что по состоянию на 09:20 там обработали пока 54,23% окружных протоколов.

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Напомним, что голосование состоялось на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141-м – в Черкасской. Жители регионов выбирали новых нардепов из 15 кандидатов на Херсонщине и 25-ти – Черкасщине.

Сведения о подсчете голосов избирателей (72,87% протоколов) в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область):

Сведения о подсчете голосов избирателей (21,27% протоколов) в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область):

По данным ЦИК, на момент закрытия участков в 20:00 явка избирателей составила 21,39% в округе №184 и 25,57% – №197.

Комиссия сравнила эти данные с показателями внеочередных парламентских выборов 2019 года, отметив, что тогда на округе №184 проголосовали 45,96% избирателей, а на 197-м – 52,01%.

Сами же результаты выборов нардепов от 31 октября будут объявлены до 15 ноября.

Напомним: довыборы в Раду были назначены в двух одномандатных избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине в связи с получением постановлений ВРУ о досрочном прекращении полномочий нардепов Игоря Колихаева (стал мэром Херсона) и Александра Скичка (назначен главой Черкасской ОГА).

Кроме того, в воскресенье прошли выборы мэров в Харькове, Липовце (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область), Комарне (Львовская область). В тот же день проходили выборы нескольких сельских и поселковых голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября в Харькове прошли выборы мэра почти через год после того, как умер переизбранный на третий срок городской голова Геннадий Кернес. По предварительным данным социологов, уверенную победу в первом туре одержал действующий и. о. мэра Игорь Терехов.