В ТКГ приняли за основу украинский проект по Донбассу и озвучили дату встречи глав делегаций

Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский проект дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

Такое решение было принято на заседании ТКГ 20 апреля, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в контактной группе. Также была согласована дата встречи глав делегаций.

"Во время сегодняшнего заседания подгрупп по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – сказано в сообщении.

Дату следующей встречи, на которой проект будут рассматривать во втором чтении, определят представители ОБСЕ. Предположительно, она состоится до конца недели.

Также 28 апреля состоится заседание на уровне глав делегаций. На нем могут согласовать окончательный документ по прекращению огня на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля состоялось экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности. Его созвали из-за гибели мирного жителя на территории временно оккупированного Россией Донбасса.

Напомним, что ранее на встрече советников глав государств "нормандской четверки" было предложено провести заседание на линии фронта и экстренно собираться в случае гибели людей.