В США заявили, что Байден и Путин обсудили возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден на переговорах в Женеве обсудили ситуацию в Украине. Они поговорили о возможности сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

Об этом на брифинге 17 июня заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, говорится на официальном сайте правительства США. По его словам, президенты говорили об "областях, в которых есть реальные, четкие и существенные различия".

"Начиная с Украины, где президент подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места", – сказал чиновник.

Видео дня

Кроме того, на встрече Путин и Байден обсудили Беларусь и ситуацию с правами человека в стране. Напомним, что встреча лидеров состоялась в среду, 16 июня, в Женеве (Швейцария). Переговоры длились более двух часов. Они, как проанализировали эксперты, прошли холодно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Путин и Байден обменялись подарками. Это произошло 16 июня во время встречи на переговорах в Женеве. Президент США подарил Путину пару солнцезащитных очков-авиаторов и скульптуру бизона.