Скульптура бизона и набор с хохломой: Путин и Байден обменялись подарками в Женеве

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден обменялись подарками. Это произошло 16 июня во время встречи на переговорах в Женеве (Швейцария).

В Белом доме рассказали, что Байден подарил Путину пару солнцезащитных очков-авиаторов, которые были изготовленных Randolph USA под заказ, пишет CNN. Подобные модели поставляются военным США и НАТО и предназначены для пилотов-истребителей.

Кроме того, американский президент преподнес Путину хрустальную скульптуру бизона, изготовленную компанией Steuben Glass из Нью-Йорка. Чиновники администрации главы США сказали, что это "величественная интерпретация одного из самых величавых млекопитающих страны, представляющего силу, единство и стойкость".

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В свою очередь Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, встреча Байдена с Путиным длилась более двух часов и прошла в Женеве. Американский лидер отказался от совместной пресс-конференции. Сама встреча, как проанализировали эксперты, прошла холодно.