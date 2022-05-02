В США сказали, когда могут вернуть посольство в Киев

Посольство США может вернуться в Киев до конца мая, если разрешит ситуация с безопасностью. До того его сотрудники будут ежедневно ездить на работу во Львов из Польши.

Об этом сообщила на брифинге во Львове временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, отмечает "Радио Свобода". По ее словам, через несколько недель сотрудники посольства останутся во Львове, после чего будет решаться вопрос их возвращения в Киев.

"Намного лучше находиться на месте, чтобы координировать помощь. Моя главная задача – это безопасность сотрудников и мы будем прислушиваться, безопасно ли возвращаться в Киев", – отметила Квин, добавив, что как только ситуация с опасностью позволит, то будет долгосрочное пребывание.

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Временная поверенная в делах США в Украине рассказала, что в Польше посольство занималось вопросами гуманитарной помощи для Украины.

"Сегодня понятно, что Путин допустил огромную ошибку, начав спровоцированную, ничем не объяснимую, войну в Украине. Он достиг полностью противоположного эффекта", – считает Квин.

По ее словам, своими действиями российский диктатор лишь больше объединил союзников, выступивших против его ужасных преступлений, а США, со своей стороны, будут делать все, чтобы помогать Украине бороться и увеличивать помощь.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже более 20 государств вернули свои диппредставительства в украинскую столицу.

Напомним, что 26 апреля американские дипломаты впервые с начала полномасштабной войны вернулись в Украину. Они прибыли с однодневным визитом во Львов.

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