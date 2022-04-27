'Мы едины с народом Украины': посольство Австрии вернулось в Киев

Посольство Австрии вернулось в Киев. Сотрудники дипломатического ведомства снова подняли возле здания посольства австрийский флаг.

Так Австрия демонстрирует единство с народом Украины, ставшего жертвой российской агрессии. О возвращении дипломатов в украинскую столицу сообщили в Twitter Министерства иностранных дел Австрии.

"Мы едины с народом Украины, ставшим жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. В знак нашей непоколебимой солидарности с Украиной сотрудники нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо нашим сотрудникам за усилия и самоотверженность!" - сказано в сообщении.

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В МИД Австрии также показали момент поднятия флага возле посольства в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские пропагандисты из государственных информагентств 27 апреля начали разгонять информацию о том, что Австрия якобы согласилась платить за российский газ рублями, как того требовал Кремль.

Канцлер Австрии развенчал этот российский фейк и уверил, что его страна будет выполнять все достигнутые в ЕС договоренности, в том числе, по поводу российских энергоресурсов, "до последней буквы".