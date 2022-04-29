Посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу

Посольство Нидерландов возобновило свою работу в Киеве в пятницу 29 апреля. Правительство страны считает это необходимым из-за тесного сотрудничества с Украиной.

Об открытии посольства сообщается в официальном Twitter министерства иностранных дел Нидерландов. Как говорится в сообщении, посол страны Йеннес де Мол и "небольшая группа" будут "тесно сотрудничать с властями Украины и странами-партнерами на местах".

В то же время в МИД Нидерландов напомнили, что консульский отдел посольства остается закрытым, а рекомендация относительно путешествий в Украину – "красной".

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Как передает NOS, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что работа посольства в украинской столице важна из-за тесного сотрудничества с Украиной, а также в связи с тем, что Нидерланды предоставляют нашей стране гуманитарную и военную помощь.

"Это никогда не бывает без рисков, но, принимая во внимание все обстоятельства, мы считаем, что это разумно и приемлемо. Это небольшая команда, и безопасность рассматривается очень тщательно", – заявил он.

Как известно, перед российским вторжением в Украину сотрудников посольства временно перевели во Львов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды с 27 апреля прекратили выдачу туристических виз гражданам России. Такой шаг стал ответом на высылку из РФ 15 нидерландских дипломатов.