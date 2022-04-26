Дипломаты США впервые с февраля вернулись в Украину: визит ограничили Львовом

Во вторник, 26 апреля, американские дипломаты впервые с начала полномасштабной войны вернулись в Украину. Они прибыли с однодневным визитом во Львов.

Об этом сообщило CNN. По словам источника, дипломаты въехали в Украину из Польши.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США отправят в страну дипломатов, начиная с той недели, когда он посетил украинскую столицу в выходные.

"Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно возобновить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а затем в Киеве", - отметил политик.

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Ведомство планирует постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью, поскольку Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру, совершив теракты, которые всколыхнули украинские железнодорожные станции спустя всего несколько часов после того, как Блинкен и министр обороны Ллойд Остин завершили свой визит в Киев.

"Жестокая тактика Кремля и полное безразличие к человеческой жизни ужасны. Это последний пример нападений, в результате которых погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура в жестокой войне российского правительства против Украины", - отметил представитель Госдепартамента, отвечая на вопросы о недавних взрывах и плане отправить американских дипломатов обратно в Украину.

"Как сообщил госсекретарь, на этой неделе в Украину вернутся американские дипломаты. Мы постоянно пересматриваем и оцениваем ситуацию с безопасностью с целью скорейшего возобновления работы посольства в Киеве, чтобы облегчить нашу поддержку правительству и народу Украины, которые мужественно защищают свою страну", — добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли с визитом в Украину. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они объявили о выделении $713 млн финансовой помощи Украине и анонсировали возвращение дипломатов.