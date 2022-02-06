В США пригрозили, что санкции против России заденут и Китай

Антироссийские санкции, которые будут немедленно внедрены Вашингтоном в случае военной эскалации против Украины, неизбежно затронут и китайскую экономику. Пекин может не соблюдать санкционных ограничений, однако в этом случае на него будут наложены крупные штрафы.

Об этом в эфире телеканала NBC рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом он сделал некое предупреждение Китаю, который сохраняет тесные партнерские отношения с Кремлем, несмотря на вероятность развязывания последним полномасштабной войны в Украине.

"Беспрецедентные санкции США нацелены непосредственно на финансовую систему России, которая тесно связана с экономикой Китая. Если Пекин откажется действовать по предписаниям, тогда будут выписаны значительные для бюджета КНР страны. Поэтому в целом мы находим вероятным, что Китай понесен убытки и частично расплатится за решение Москвы вторгнуться в Украину", – заметил Салливан.

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Американский чиновник добавил, что Пекин может подумать над сложившимися обстоятельствами на протяжении всей Олимпиады, которая продлится до 20 февраля. Согласно прогнозам некоторых экспертов, именно после завершения Игр у президента России Владимира Путина появится "соблазн" отдать команду о вторжении своих войск в Украину.

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