В США потребовали серьезного диалога с Россией и назвали, о чем разговора не будет

Соединенные Штаты Америки готовы к серьезному диалогу с Российской Федерацией по поводу механизмов разрешения конфликтов, снижения рисков агрессии и повышения доверия. При этом не собираются вести новые беседы вокруг базовых принципов международной системы безопасности.

Речь идет о вопросах сферы влияния, а также праве любой нации выбирать альянсы. Такую позицию Вашингтона высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер в ходе онлайн-брифинга.

"Наш подход – очень серьезный. Мы сказали, что открыты к диалогу высокого уровня. И продемонстрировали это путем участия в двусторонних переговорах по стратегической стабильности, в совете Россия-НАТО, и сейчас мы вовлечены в процесс здесь, в ОБСЕ", – заявил он, комментируя предварительные высказывания замглавы российского МИД Сергея Рябкова, якобы США не готовы к серьезным переговорам.

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Вместе с тем глава американской миссии при ОБСЕ отметил, что Вашингтон "не собирается вести новые переговоры по ключевым принципам". Или же отказываться от основных элементов Хельсинкского заключительного акта, Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Парижской Хартии.

"Это – основы и базовые принципы международной системы, и они не подлежат новым переговорам", – подчеркнул он.

По словам Карпентера, США "будут рады обсудить" с Россией механизмы урегулирования конфликтов, базирующиеся на основе взаимности ограничения, снижения рисков и военной прозрачности.

В случае же, если представители РФ оставят переговоры, предупредил он, это еще раз четко засвидетельствует то, что россияне "никогда не предоставляли первоочередное место дипломатии".

"Если они заинтересованы в тех перечисленных темах, тогда и сами поймут, что мы готовы к диалогу", – подытожил глава миссии США в ОБСЕ.

Ранее Карпентер призвал западные страны подготовиться к вероятной эскалации в отношениях с Россией. Он предупредил, что европейская безопасность оказалась перед кризисом, поэтому самое время для дипломатии и диалога.

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