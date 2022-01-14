Европу призвали готовиться к эскалации в отношениях с РФ: уже звучит барабанная дробь войны

Западные страны должны подготовиться к возможной эскалации в отношениях с Российской Федерацией. Европейская безопасность находится перед кризисом, поэтому пришло время для дипломатии и диалога.

Об этом сказал представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер на пресс-конференции после заседания ОБСЕ с участием всех 57 членов, которое состоялось в Вене 13 января, передает swissinfo. Он подчеркнул: барабанная дробь войны уже звучит громко, а риторика стала довольно резкой.

Карпентер также отметил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы одни страны имела сферы влияния, а другие были ограничены в своих правах. Он отметил, что скопление Россией ста тысячи военнослужащих, а также множество военной техники "вызывает вопросы о намерениях Москвы".

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"Отнестись к этому нужно серьезно. Мы должны быть готовы к возможной эскалации", – сказал Карпентер , добавив, что США будут настаивать на "пути диалога и деэскалации".

В то же время глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. "Угроза войны в регионе ОБСЕ представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", – заявил Рау.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник госсекретаря США, эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид считает, что попытка президента РФ Владимира Путина запугать США и Европу провалилась. По его мнению, глава страны-агрессора переоценивает разногласия и слабость Запада.