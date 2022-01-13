Похоже, что попытка Путина запугать США и Европу провалилась, – дипломат

Бывший помощник госсекретаря США, эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид считает, что попытка президента РФ Владимира Путина запугать США и Европу провалилась. По его мнению, глава страны-агрессора переоценивает разногласия и слабость Запада.

Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Гордон", комментируя итоги переговоров Совета Россия – НАТО. В то же время он не исключает некоторых ограниченных военных действий против Украины.

"Путин может предпринять некоторые ограниченные военные действия, чтобы показать серьезность своих намерений… Но его попытка запугать США и Европу, похоже, провалилась", – сказал Фрид.

По мнению эксперта, хозяин Кремля постоянно ищет слабость, однако он, как автократы 20-го века, переоценивает разногласия и слабость Запада.

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"Кремль испортил отношения с Украиной и украинцами, а теперь делает то же самое с финнами и шведами. Это неразумная стратегия. Это бахвальство опасного тирана, которому никто не скажет, что его политика может плохо кончиться для его страны", – подчеркнул Фрид.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Совета Россия – НАТО Москва потребовала "гарантий безопасности" (о не вступлении ряда стран в Альянс), однако ей ответили, что никто не может диктовать какие-либо условия другим суверенным странам.