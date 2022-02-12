В Турции заявили, что вторжение РФ в Украину не планируется: появились новые данные разведки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время вторжение России в Украину не планируется. По его словам, были разные разведданные по этому вопросу, но российские и белорусские источники, с которыми Турция контактировала, опровергли этот тезис.

Об этом турецкий чиновник заявил в прямом эфире CNN Türk, пишет YeniAkit. Он призвал мировое сообщество сосредоточиться на диалоге и усилиях по снижению напряженности между Украиной и Россией.

"Было бы неправильно, если бы Россия попыталась вторгнуться (в Украину. – Ред.). Даже если такой ситуации не будет, страны Запада должны осторожно делать заявления, вызывающие панику в Украине", – подчеркнул Чавушоглу.

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Заявив, что необходимо быть готовым к любому развитию событий, глава турецкого МИДа подчеркнул, что Турция продолжает свои инициативы как в России, так и в Украине. Страна продумала пути эвакуации своих граждан, однако не паникует, не спешит этого делать и следит за разведданными.

Напомним: украинский журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов считает, что в ближайшие дни Россия не начнет широкомасштабное военное вторжение в Украину, однако гибридная война будет длиться годами. При этом наша страна может одержать в ней победу, так как поддержка НАТО резко повышает ее обороноспособность и создает многие новые возможности.

В свою очередь публицист Андрей Пионтковский назвал вероятность полномасштабного нападения российской армии на Украину ничтожно малой. По его мнению, она составляет не больше пяти процентов. При этом остальные 95% составляют масштабные провокации.

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