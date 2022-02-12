В Турции заявили, что вторжение РФ в Украину не планируется: появились новые данные разведки
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время вторжение России в Украину не планируется. По его словам, были разные разведданные по этому вопросу, но российские и белорусские источники, с которыми Турция контактировала, опровергли этот тезис.
Об этом турецкий чиновник заявил в прямом эфире CNN Türk, пишет YeniAkit. Он призвал мировое сообщество сосредоточиться на диалоге и усилиях по снижению напряженности между Украиной и Россией.
"Было бы неправильно, если бы Россия попыталась вторгнуться (в Украину. – Ред.). Даже если такой ситуации не будет, страны Запада должны осторожно делать заявления, вызывающие панику в Украине", – подчеркнул Чавушоглу.
Заявив, что необходимо быть готовым к любому развитию событий, глава турецкого МИДа подчеркнул, что Турция продолжает свои инициативы как в России, так и в Украине. Страна продумала пути эвакуации своих граждан, однако не паникует, не спешит этого делать и следит за разведданными.
Напомним: украинский журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов считает, что в ближайшие дни Россия не начнет широкомасштабное военное вторжение в Украину, однако гибридная война будет длиться годами. При этом наша страна может одержать в ней победу, так как поддержка НАТО резко повышает ее обороноспособность и создает многие новые возможности.
В свою очередь публицист Андрей Пионтковский назвал вероятность полномасштабного нападения российской армии на Украину ничтожно малой. По его мнению, она составляет не больше пяти процентов. При этом остальные 95% составляют масштабные провокации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в МИД заявили, что Украина делает все, чтобы оставаться готовой к любому развитию ситуации с эскалацией со стороны России. Дипломаты и военные прилагают все усилия, чтобы намерения агрессора относительно нашего государства не воплотились в жизнь;
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля провел переговоры с представителями Европы и США. Говорили они в частности об угрозе усиления Россией агрессии и последствиях таких действий, которые ее ждут.