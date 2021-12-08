В США обеспокоились изменением позиции Лукашенко по оккупации Крыма

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил свою позицию по оккупации Россией украинского Крыма, и вызывает беспокойство у Вашингтона. Там считают, что белорусский лидер "становится все более зависимым от Кремля" и все больше продолжает отказываться от суверенитета собственного государства.

Об этом заявила заместитель главы американского Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях по Российской Федерации. Они прошли 7 декабря в Комитете Сената по вопросам международных отношений и транслировались на YouTube-канале NowThis News (чтобы посмотреть видео, доскролльтн новость до конца).

Дипломат напомнила, как ранее Лукашенко убеждал свой народ в том, что он никогда не допустит, чтобы РФ использовала их территорию "для марша на Украину" или же маскировала российские войска под белорусские.

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"Но мы увидели, как Лукашенко изменил свою собственную позицию по Крыму. Он долго отказывался признавать претензии России на Крым, однако неделю назад изменил тактику, что вызывает беспокойство", – подчеркнула она.

Нынешнюю ситуацию в Беларуси Нуланд назвала "просто трагической" и действительно вызывающей беспокойство "во многих отношениях".

По ее словам, поэтому администрация президента США, вместе с Европейским Союзом на многосторонней основе, ужесточила санкции против режима Лукашенко. В частности, в отношении целых экономических секторов и против "ответственных за насилие и запугивание".

В этом контексте Нуланд упомянула и то, как белорусские власти "очень опасным и циничным способом" для провокаций на границе с ЕС используют нелегальных мигрантов, принимая их из третьих стран.

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