Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной: демократическим и развитым государством

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что Запад требует от них стать "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. Он заявил, что этого не будет "никогда".

Свою позицию на совещании по социально-экономическому развитию страны нелегитимный лидер пояснил тем, что у белорусов есть "собственное видение своих перспектив", пишет "Белта". По его словам, западные страны перешли от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам.

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина", – подчеркнул Лукашенко.

Видео дня

На что он ответил: "мы никогда не станем Украиной". Президент убежден, что среди белорусов нет никого, кто это хотел бы.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что готов стать на сторону Российской Федерации в случае эскалации на российско-украинской границе. Он добавил, что Беларусь будет в "теснейшей юридической связке с Россией". По его словам, в Украине сейчас якобы происходит "националистический угар".

"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, там народ наш. Это не эмоции, это мои твердые убеждения", – заявил Лукашенко.

Также по словам непризнанного лидера Беларуси, Запад якобы придумал фейк о вероятном нападении России на Украину. При этом он заявил, что в случае эскалации Беларусь не останется в стороне и поддержит страну-агрессора. По мнению самопровозглашенного президента, именно поэтому Украина усиливает контроль на границе с Беларусией.

Как сообщал OBOZREVATEL: