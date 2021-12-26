Столтенберг решил созвать первый за 2,5 года Совет Россия-НАТО: названа дата

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический альянс-Россия 12 января 2022 года. Москва еще не дала окончательный ответ, но с ней ведутся переговоры насчет сроков и формата встречи.

Об этом сообщает агентство DPA International, ссылаясь на официального представителя НАТО. В МИД России в то же время подтвердили, что такое предложение было получено и они "открыты к диалогу", передает ТАСС.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", – заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Вместе с тем, по словам Александра Грушко, заместителя главы министерства, состав российской делегации для встречи с представителями НАТО сейчас прорабатывается. Для РФ важно, чтобы в нее вошли высокопоставленные военные, так как "речь идет о вопросах военной безопасности".

Если заседание все же состоится, оно станет первым за два с половиной года. По данным СМИ, на этой встрече могут поднять тему концентрации российских войск вблизи Украины, а также требований РФ насчет нерасширения НАТО на восток.

Напомним: Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении "по-разному". Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты.