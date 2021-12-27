В России анонсировали переговоры с США после праздников и обвинили Запад в желании войны в Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что переговоры РФ со США по поводу "гарантий безопасности" начнутся сразу после новогодних каникул. Кроме того, он обвинил страны Запада в том, что это именно они якобы хотят спровоцировать войну в Украине.

По его словам, это нужно для того, чтобы потом обвинить во всем Россию и ввести против нее новые санкции. Об этом министр рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которое было опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лавров заявил, что для Москвы недопустимо, чтобы Вашингтон затягивал сроки переговоров, однако добавил, что они "не выдвигают никаких ультиматумов".

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"Главное, это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий", – сказал глава МИД.

Он проинформировал, что в диалоге со стороны и РФ, и США будут участвовать дипломаты и военные.

После этого Лавров перешел к обвинениям в адрес стран Запада в "подпитке милитаристских настроений" и не исключил, что они хотят устроить в Украине "маленькую войнушку".

Он заявил, что НАТО с США "накачивают нашу страну вооружениями" и "бахвалятся этим". Глава МИД РФ привел слова о том, что с 2014 года Украине уже поставили боеприпасов, оружия и ударных систем на 2,5 млрд долларов.

Лавров также упомянул противотанковые ракетные системы Javelin, которые США передали Украине в октябре.

Напомним, что в России заявили, что она не готовит военной операции против Украины. Это НАТО якобы активно осваивает территории соседней страны, приближаясь к границам РФ.

Добавим: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический альянс-Россия 12 января 2022 года. Москва еще не дала окончательный ответ, но с ней ведутся переговоры насчет сроков и формата встречи.

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