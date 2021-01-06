В "Слуге" прокомментировали возможную тайную вакцинацию топ-чиновников в Украине

В "Слуге народа" заявили, что информация о возможной тайной вакцинации украинских топ-чиновников якобы сомнительна.

Как отметила заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для OBOZREVATEL, с начала пандемии представители власти якобы не пытались создать для себя "особых условий, не закрывались от общества, не сидели в бункере, чтобы не заразиться".

При этом, Кравчук выразила надежду, что вскоре появится опровержение этой информации.

"Опровергнуть могут только те депутаты или чиновники, фамилии которых вспомнили в статье. Я лично не верю, что это правда и надеюсь скоро появится официальное опровержение. Есть четкий план вакцинации и первыми вакцину получат медики и люди старшего возраста и других групп риска. Отнюдь не депутаты или топ-чиновники. Когда дополнительно будет доступна коммерческая вакцинация это можно будет сделать за свой счет", – отметила она.

Она отметила: учитывая, что в мире дефицит вакцин от коронавируса, потери даже малых ее доз должны быть заметны и расследоваться.

"Да и с технической точки зрения – в мире огромный дефицит качественных подтвержденных вакцин, в западных странах и для собственных граждан не хватает. Каждый случай потери даже десятков доз вакцин расследуется как серьезная ситуация и вызывает скандал. Кто бы продал тайно целую партию для другой страны? Это может быть в кино, но не в жизни во время пандемии", – добавила народный депутат.

Напомним: председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Как завил Бродский, вакцину получили премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе председатель профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий.

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