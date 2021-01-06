У "Слузі" прокоментували можливе таємне вакцинування топчиновників в Україні

У "Слузі народу" заявили, що інформація щодо можливого таємного вакцинування українських топчиновників нібито є сумнівною.

Як зазначила заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для OBOZREVATEL, від початку пандемії представники влади нібито не намагалися створити для себе "якихось особливих умов, не закривалися від суспільства, не сиділи у бункері, щоб не заразитися".

Водночас Кравчук висловила сподівання, що незабаром з'явиться спростування такої інформації.

"Спростувати можуть тільки ті депутати або чиновники, прізвища яких згадали у статті. Я особисто не вірю, що це правда і сподіваюсь скоро з‘явиться офіційне спростування. Є чіткий план вакцинації, і першими вакцину отримають медики і люди старшого віку та інших груп ризику. Аж ніяк не депутати або топчиновники. Коли додатково буде доступна комерційна вакцинація – це можна буде зробити власним коштом", – зазначила вона.

Кравчук заявила: з огляду на те, що у світі дефіцит вакцин проти коронавірусу, втрати навіть малих її доз мають помітити та розслідувати.

"Та й із технічного погляду – у світі шалений дефіцит якісних підтверджених вакцин, у західних країнах і для власних громадян не вистачає. Кожен випадок втрати навіть десятків доз вакцин розслідують як серйозну ситуацію, і це спричиняє скандал. Хто б продав таємно цілу партію для іншої країни? Це може бути у кіно, але не у житті під час пандемії", – додала народна депутатка.

Нагадаємо: голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи й топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно завезли партію вакцини Pfizer. Як заявив Бродський, вакцину отримали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і група народних депутатів, зокрема й голова профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький.

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