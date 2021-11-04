В 'Слуге народа' готовят замену Лазебной: среди кандидатов на главу Минсоцполитики скандальная Третьякова

Министр социальной политики Марина Лазебная может в ближайшее время покинуть должность. В качестве кандидата на ее замену рассматривается и скандально известная Галина Третьякова.

Об этом сообщило издание "Телеграф", ссылаясь на собственные источники во фракции "Слуга народа". За отставку Лазебной нардепы могли проголосовать уже сегодня, в череде прочих увольнений из Кабмина, но из-за отсутствия кандидатов на замену пока отложили этот вопрос.

По словам представителя "Слуги народа", в партии раньше рассматривали Галину Третьякову как преемницу Марины Лазебной.

"После скандала с ее высказываниями мы отказались от этой идеи, хотя она была бы хорошим кандидатом на эту должность. Но мы ещё вернёмся к этому вопросу, как и к замене Рябикина (новоиспеченный министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, — Ред.), который проработает в Кабмине не больше двух-трёх месяцев. На его месте должен был быть Дмитрий Наталуха, однако он помешал себе позицией по Дмитрию Разумкову" – указали в политической силе монобольшинства.

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Отметим, что Марина Лазебная не делала заявлений о готовящейся отставке и не имела явных намерений покидать пост. Причины для ее замены в "Слуге народа" также предварительно не оглашаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народного депутата Галину Третьякову хотели отстранить от участия в пленарных заседаниях парламента в связи с циничностью комментария по поводу внезапной смерти экс-коллеги по партии Антона Полякова. Тогда политик указала, что "не будет горевать, поскольку одним врагом стало меньше".