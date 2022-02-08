В Словакии депутат облил водой флаг Украины: Киев отреагировал. Фото и видео

В парламенте Словакии депутат ультраправой "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецки облил флаг Украины водой. Инцидент произошел во время попытки заблокировать голосование за то, чтобы разрешить американским военным использовать два аэродрома в стране.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda. Украинское посольство уже отреагировало на инцидент и потребовали извинений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медвецкий вместе с коллегой Петером Крупой блокировали трибуну, закрыв ее словацким флагом. Они выступали против голосования за соглашение с США, которое позволяет американской армии использовать два военные аэродрома в стране.

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Рядом с ними депутаты от провластной партии "Свобода и солидарности" развернули флаг Украины. Медвецки взял бутылку и начал обливать водой украинский флаг, а затем и депутатов, которые его держали.

Украинское посольство в Словакии на своей странице в Facebook осудило такой поступок с государственным символом. В ведомстве потребовали извинений.

Также в посольстве напомнили о том, как министр иностранных дел Словакии выражал поддержку Украине, подчеркнув, что инцидент не сможет ее поколебать. Напомним, что глава МИД этой страны вместе со своими коллегами из Австрии и Чехии побывали на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что угрозы вторжения России якобы нет. Отметим, что глава государства известен своей симпатией к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.