Президент Чехии подыграл Путину заявлением о войне: в Украине ответили

Президент Чехии Милош Земан, известный своей устоявшейся симпатией к своему российскому коллеге Владимиру Путину, категорично отозвался о намерениях Кремля вторгнуться в Украину. Политик убежден, что такой угрозы нет, потому как якобы в Москве осознают убыточность такой военной кампании.

Об этом передает издание IDnes. Лидер страны раскритиковал решение правительства об оказании Украине помощи в виде 4 000 артснарядов, общей суммой на 37 млн крон (около 1,75 млн долл США).

"Я считаю такую помощь слишком дорогой погремушкой. Мы не должны безвозмездно посылать оружие, можем его продавать Киеву. К тому же повторюсь, никакой угрозы нет. Россией управляют неглупые люди и даже если и существовали такие мысли (напасть на Украину, – Ред.), то, посчитав убытки и доходы, они отказались от такой затеи", – посчитал Земан.

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На это заявление отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В преддверии встречи со своими коллегами из Австрии, Словакии и Чехии, которая состоится уже на этой неделе, чиновник особо настоятельно обратился к последнему.

"Очередная попытка президента Земана навредить нашей стране завершится очередным провалом. С нетерпением ожидаю в Киеве Яна Липавского, который представляет ответственное чешское правительство, осознающее риски против Украины для Чехии и всей Европы, – написал Кулеба у себя в Twitter.

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