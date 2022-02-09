'Мне жаль и стыдно, отвратительное зрелище': глава МИД Словакии извинился за выходку депутатов с украинским флагом

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что депутат парламента облил водой флаг Украины. Глава МИД отметил, что инцидент произошел, когда сам он находился в Киеве на переговорах.

На своей странице в Facebook Корчок сообщил, что Словакия приносит украинской стороне свои извинения по дипломатическим каналам. "Мне жаль и еще больше стыдно", – написал дипломат.

Глава МИД считает, что причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США.

"Они превратились в драку между оппозицией и экстремистами в парламенте. Отличить их друг от друга уже сложно. Символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", – написал Корчок.

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Он пообещал, что, вернувшись из Украины, придет в парламент и вместе с министром обороны страны проведет там дебаты с оппозицией.

"Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище за счет безопасности и обороны нашей страны", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, надругался над украинским флагом депутат ультраправой "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецки. На инцидент уже отреагировали в украинском посольстве.