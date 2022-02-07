Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии впервые побывали на Донбассе. Фото и видео

Министры иностранных дел трех европейских стран – Австрии, Словакии и Чехии – впервые посетили Донбасс. В частности, они посетили Станицу Луганскую.

Кадры с главами МИД в Twitter опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Кроме того, министры облетели на военных вертолетах линию разграничения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что его коллеги, в частности, побывали в Станице Луганской.

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Позднее в Украину прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок, которая также посетит Донбасс.

"Завтра (8 февраля) я проведу с ними переговоры в Киеве", – сказал Кулеба.

"Мы с Яном Липавским и министрами иностранных дел Словакии и Австрии летаем на вертолетах украинской армии на линии соприкосновения украинско-российской войны", – прокомментировал видел Перебийнис.

S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии 7 февраля прибыла в Украину уже второй раз за месяц. Она заявила о поддержке Украины и единстве с украинцами.