В сеть попали новые записи разговора Медведчука и Суркова: обсуждали Контактную группу по Донбассу

В 2014 году народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обсуждал работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины с Владиславом Сурковым, который тогда был советником президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствует запись разговора политиков, опубликованная "24 канал".

В частности, Медведчук, который тогда был посредником в переговорах между сепаратистами "Л/ДНР", Украиной и ОБСЕ, рассказал Суркову о реакции украинской стороны на необходимость вести переговоры с боевиками.

"А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе", – сообщил Медведчук.

На вопрос, кого он имеет в виду, Медведчук ответил: "Ну, например, Кучму".

"Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать", – отметил Сурков.

При этом советник Путина заявил, что согласно официальной позиции Кремль не имеет влияния на действия сепаратистов. "У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу", – сказал Сурков.