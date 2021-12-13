'В Россию вернется много гробов': Резников рассказал, как Путин заплатит за новую агрессию против Украины

Вторжение сил Российской Федерации в Украину, вероятность которого не исключается нашим государством и его партнеры, ознаменует конец нынешнего цивилизованного мира. При этом агрессия станет началом новой эры без международных правил.

Такое убеждение выразил министр обороны Алексей Резников. Его комментарий приводит Financial Times.

"В Россию вернется много гробов", – прогнозирует глава украинского МИД.

По его словам, на сегодняшний день вблизи границ нашей страны сосредоточено около 100 тысяч российских войск. А это почти столько же, сколько же было развернуто весной и летом этого года.

Вместе с тем, россияне на границе возводят мобильные лагеря для около 175 тысяч человек. Но многие палатки, отметил Резников, не заняты.

Видео дня

Однако он констатирует, что война станет горем не только для Украины, но и всей Европы. Ведь в таком случае миллионы украинцев, вероятно, начнут "убегать в Европейский Союз". Кроме того, окажется под угрозой огромный экспорт зерна европейцам из Украины.

Напомним: в этом же интервью Алексе Резников подтвердил информацию о том, что Германия блокирует поставки Украине вооружения, закупленного через NSPA (Агентство НАТО по обеспечению и закупкам). Среди прочего, речь идет о противодроновых винтовках и антиснайперских системах. И происходит это, отметил министр обороны, на фоне предупреждений о возможном усиления российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в G7 предупредили Кремль о колоссальных последствиях и значительных потерях в случае военного вторжения в Украину. Лидеры стран "Большой семерки" выразили поддержку территориальной целостности украинского государства.