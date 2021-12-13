Резников – о действиях Германии: они строят газопровод 'СП-2' и блокируют наше оборонное вооружение

Глава Министерства обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок Украине оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Действия немецкой стороны он назвал несправедливыми, особенно на фоне предупреждений Запада о возможном вторжении России на украинские территории.

Комментарием министр поделился с журналистами издания Financial Times. По его словам, речь идет о приобретении антиснайперских систем и противодроновых винтовок.

"Они все еще строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо", – выразил возмущение глава украинского МИД.

Министр уточнил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку. А впоследствии смягчил позицию по поводу второго пункта, признав такое вооружение нелетальным.

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Он подчеркнул, что блокирование немецкой стороной закупок летального оборудования было позицией, которую заняло еще правительство бывшего канцлера Ангелы Меркель. Ввиду этого, констатировал Резников, Украина будет стремиться покупать оружие, заключая двусторонние соглашения с союзниками – США, Британией, Францией и Литвой.

Financial Times уточняет, что позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. В то время как Министерство экономики страны, отвечающее за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и немецкая канцелярия.

Резников добавил, что "оптимистично настроен" на получение Украиной ракет и другого оборонного вооружения от американцев и других западных партнеров после переговоров с коллегами.

Он также заверил, что стратегия "не провоцировать Российскую Федерацию" не работает и не будет работать. В этом контексте министр напомнил, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

"Красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против него. Считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – подытожил Резников.

Отметим: упомянутое оружие уже было закуплено и оплачено Украиной через NSPA, но страна его так и не получила. По данным украинских СМИ, заблокировал передачу вооружения представитель Германии в наблюдательном совете этого Агентства НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе отмечалось, что Украина получит вооружение от США, выделенное в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн. Речь шла о боеприпасах и стрелковом оружии.