В России заявили, что ситуация в Украине может 'полыхнуть', и нашли 'виновного' в кризисе с мигрантами

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Запад якобы разрушил экономику Украины из-за чего миллионы украинцев будут искать приют в других странах. Также он уверен, что именно Запад "наводнил" Беларусь мигрантами и пытается таким образом подорвать порядок в стране.

По словам Патрушева, ситуация в Украине может "полыхнуть", так как Запад якобы довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. Об этом он рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

Также в России обвинили западные страны в миграционном кризисе в Беларуси, заявив, что люди бегут из Ближнего Востока и Северной Африки из-за хаоса и разрушения, которые "посеял Запад". Глава Совбеза РФ уверен, что Запад наводняет мигрантами Беларусь, так как ранее не удалось "уничтожить власть и погрузить страну в протестные шествия".

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Кроме того, в Совбезе пригрозили, что РФ совместно с Беларусью будут реагировать на "военные провокации" у границ Украины. По его словам, подписанный Путиным и Лукашенко пакет интеграционных документов в очередной раз доказал союзнические отношения между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО считают нынешнее крупное расширение российского военного присутствия вокруг Украины крайне необычным. В Альянсе допускают необходимость провести деэскалацию, а также убеждают российскую сторону отказаться от военного наращивания.

Напомним, во Франции ранее выразили обеспокоенность из-за фактов наращивания РФ своих войск вдоль украинской границы, а также предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.

Ранее сообщалось, что по данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле же традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.