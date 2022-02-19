В России задумали отправить в Украину 17 тысяч миротворцев из ОДКБ
Россия задумала ввести на Донбасс "миротворческий контингент" от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Их численность может достичь 17 тысяч человек, но для этого должны быть выполнены определенные условия.
Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отметив, что при необходимости найдет и дополнительные силы. По его словам, для появления на Донбассе "миротворцев" нужен мандат Совета Безопасности ООН, а также "некоторые другие условия".
"Гипотетически можно себе это представить, если бы была добрая воля со стороны Украины – это ведь их территория, и если бы был мандат СБ ООН… и если бы решение было поддержано всеми нашими правительствами", – заявил Зась.
Отметим, Организация Договора о коллективной безопасности – это военно-политическая организация, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. В начале января 2022 года "миротворцы" ОДКБ были направлены в Республику Казахстан для подавления протестов в стране.
О том, к чему приводит "помощь" России, OBOZREVATEL ранее поговорил с военным экспертом, участником миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владиславом Волошиным.
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