Волошин: под видом миротворцев Россия первым запускает спецназ ГРУ и ВДВ

Россия использует практически идентичный сценарий для сохранения своих интересов в разных странах, однако ситуация в Казахстане отличается. Неизменно одно: агрессивные действия российских военных идут вразрез с миссией реальных миротворцев.

О том, к чему приводит "помощь" России, OBOZREVATEL поговорил с военным экспертом, участником миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владиславом Волошиным.

– Владислав, Россия настойчиво насаждает мнение, что ее военные участвуют за рубежом исключительно в миротворческих миссиях. Но эта "помощь" очень дорого обходится другим странам.

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– Одно дело, когда Россия участвует в миротворческих силах ООН – это настоящие миротворцы, их еще называют "голубые каски", а совсем другое, когда РФ "миротворит" сама, по собственной инициативе – создавая такие организации, как ОДКБ (в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан).

Последнее – это уже псевдомиротворчество, которое по факту является введением войск на различные территории для выполнения задач Кремля, сохранения интересов России. Так войска РФ входили в Молдову (Приднестровье), Грузию (Южная Осетия, Абхазия), Армению и Азербайджан (Нагорный Карабах) и вот последний случай – теперь под эгидой ОДКБ Россия ввела "миротворцев" в Казахстан.

– Действия России операциями по поддержанию или установлению мира точно не назовешь.

– Это знают и понимают во всем мире, ведь факты налицо. Например, 1992 год – в Молдове проходят демократические процессы, а Россия вводит туда своих "миротворцев". И что в итоге? Вот уже 30 лет мы видим никем не признанный анклав Приднестровье, через который идет контрабанда, нелегалы и все остальное. Россия же продолжает держать там своих "миротворцев" – чтобы сохранить плацдарм для дестабилизации в Европе.

Официально в Приднестровье находится небольшое количество военнослужащих ВС РФ, но Россия может быстро увеличить этот контингент – имея там и вооружение, и боевую технику. То есть, за короткое время российская армия может получить там приличное боевое соединение.

Таким образом Россия сохраняет на этой территории никем не признанную "республику", которая вот уже несколько десятилетий тормозит развитие Молдовы на пути в Европу.

Несмотря на то, что европейские организации, которые занимаются безопасностью, ООН и ОБСЕ, Стамбульский саммит – давно уже рекомендуют и настаивают на выводе этих "миротворцев", Россия сопротивляется изо всех сил. Находит причины для обратного – обостряет там иногда ситуацию и продолжает оставаться в Приднестровье. Сегодня это можно назвать тлеющим конфликтом, потому что время от времени происходят столкновения.

Второй показательный пример – как Российская Федерация, вступив в войну с Грузией, в откровенное противостояние, ввела своих "миротворцев", а по факту – оккупантов – в Абхазию и Южную Осетию. И вот созданы два непризнанных анклава, на территории которых Россия разместила свои военные базы.

Совсем недавнее событие – в Нагорном Карабахе. И до того непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" была косвенно поддерживаема Россией через Армению, которая является очень тесным ее союзником. А когда Азербайджан вернул часть своих территорий, то чтобы сохранить этот анклав Россия ввела туда своих "миротворцев". Сценарий фактически идентичен тем, которые были реализованы в Молдове и Грузии.

– А теперь Казахстан, но тут есть отличия.

– Основной целью введения российского контингента в Казахстан (под эгидой ОДКБ) было взятие под контроль важных и стратегических объектов. Если, армянские, скажем так, миротворцы, сейчас держат под контролем хлебозавод в Алматы, беларусы стоят на блокпостах на окраинах города, то совсем другая ситуация с российскими военными. Они взяли под контроль самые важные объекты – это космодром Байконур, семипалатинский полигон, аэропорт в Алматы и другие важные точки.

То есть, если в Молдову, Грузию, Армению российские контингенты входили, чтобы создавать анклавы, то Казахстан весь превратился в такой непризнанный анклав – потому что российские войска ввели фактически на территорию всей страны.

Подобный сценарий россияне пытались провернуть и в Украине. Вы же помните, сколько раз мы слышали от РФ "давайте введем в "ДНР" и "ЛНР" российских миротворцев". Но Украина прекрасно поняла, что это такое, поэтому подобного развития событий мы пытаемся не допустить.

– К слову, российских военных, которые принимали непосредственное участие в оккупации нашего Крыма, также "засекли" в Казахстане.

– В Казахстан вошли боевые штурмовые подразделения. Такие же принимали участие в захвате Крыма – были "вежливыми людьми". Я уверен, что большинство из тех, кто сегодня в этих подразделениях, принимали участие и в нагорнокарабахском конфликте – были "миротворцами".

Первыми входят спецназовцы Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, а также Воздушно-десантных войск. Россия не имеет большой картотеки таких людей, их несколько десятков – потому они "ходят" во все "горячие точки".

То есть, спецназ ГРУ, спецназ ВДВ – это те подразделения, которые забрасывают для того, чтобы вести штурмовые действия, захватывать те или иные объекты. У них нет специфики миротворческой операции.

Интересно и вооружение российских "миротворцев" в Казахстане – оно предназначено для того, чтобы вести боевые действия против людей. И если у взбунтовавшихся казахов были гладкоствольные ружья или стрелковое оружие, то против них – крупнокалиберные пулеметы, различная разведывательная аппаратура. Это говорит о том, что россияне в случае сопротивления армии Казахстана готовились действовать по тактике и специфике именно ВДВ – то есть, захватывать плацдарм, удерживать его и ждать переброски сил с территории России.

– Минобороны РФ завило о выводе своих военных с территории Казахстана и возвращении в места постоянной дислокации до 19 января. Но в это мало верится.

– Сейчас "с почетом и оркестром" будут выведены беларусы, армяне, с каких-то водонапорных башен кыргызы, с ТЭЦ – таджики, а также часть россиян. Однако армия РФ вне всяких сомнений оставит в Казахстане силы, которые будут продолжать удерживать под контролем самые важные объекты страны.

Такая "помощь" РФ всегда завершается тем, что контингент остается и выполняет свои задачи. Например, в Молдове они охраняют склад вооружений в Колбасне. Они не хотят его забирать – это повод для постоянного присутствия. И реальный пример, что пока российские объекты есть на территории, там будут россияне.

На территории Беларуси тоже есть несколько таких объектов и в случае чего российские "миротворцы" могут точно так же войти. Россия готовилась к подобному сценарию в РБ, она ждала сигнала: "ОДКБ, помогите".

– Но в дальнем зарубежье российские "миротворцы" тоже наследили.

– Они даже под эгидой Организации Объединенных наций были в Центрально-Африканской республике, Мали, и что мы видим после того, как там россияне "помиротворили"? ЦАР просит, чтобы туда вошли... российские "вагнеровцы" (так называемая "ЧВК Вагнера"). То есть, даже под эгидой ООН россияне пытаются получить под контроль государства и режимы.

Можно вспомнить Сирию, Ливию... Если бы, например, сказали: "А давайте сделаем так, что в Сирию войдет контингент ОДКБ", то Россия тоже бы вошла – ей все равно под каким соусом входить в любую "горячую точку". Вот это самая соль "миротворчества" РФ.

Российские "миротворцы" – это те силы, которые не объединяют страну, куда заходят, которые не стоят на защите безопасности, а наоборот: приводят к расколу, развитию сепаратизма и разжигают внутренние конфликты.