В России выдали новые условия по деэскалации на Донбассе

В Министерстве иностранных дел России выступили с новыми условиями деэскалации на границе с Украиной. Среди них – вывоз вооружения, которые Киев получил от западных партнеров.

Об этом 9 февраля заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она напомнила о требовании Москвы по "гарантиям безопасности".

"Прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленное Киеву иностранное вооружение за пределы украинской территории", – сказала Захарова, назвав такие поставки "накачкой оружием".

Отметим, что поставки вооружения начались как раз на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину, когда к нашей стране начали стягивать российские войска. В то же время украинская разведка фиксирует, что страна-агрессор продолжает переброски военной техники на оккупированные территории Донбасса.

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Также Захарова назвала еще одним условием отказ от политики открытых дверей, а Украине предложила вернуться к внеблоковому статусу.

Напомним, Россия требовала от США и НАТО "гарантий безопасности", а именно – что Альянс не будет принимать ряд стран, в том числе и Украину. Однако Москва получила отказ по этому пункту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее издание Politico писало, что президент РФ Владимир Путин своей агрессией добился того, что Украина стала еще более антироссийской. А дальнейшая эскалация может обернуться революцией в России.