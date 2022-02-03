В Госдепе подтвердили достоверность ответа РФ по 'гарантиям безопасности', опубликованного El Pais

В Государственном департаменте США подтвердили, что документ, который накануне обнародовало испанская газета El Pais, это подлинный ответ Вашингтона Москве. Речь идет о российских требованиях "гарантий безопасности".

Такое заявление 2 февраля сделал представитель Госдепа Нед Прайс. Его брифинг транслировался на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

"Теперь, когда документы обнародованы, мы можем подтвердить то, что всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО насчет конструктивного диалога о дипломатическом взаимодействии", – сказал Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что документ дает ясно понять готовность США решать вопросы при помощи переговоров, если к этому стремиться и Россия.

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Ранее El Pais обнародовала ответ Вашингтона Москве, которая требовала "гарантий безопасности" – то есть, что НАТО не будет принимать страны бывшего СССР, в том числе и Украину.

В документе сказано, что Соединенные Штаты готовы обсуждать концепцию неделимости безопасности в Европе, которую ОБСЕ одобрила в 2010 году, но закрывать двери в военный блок перед какими-либо странами не собираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин жаловался, что США и НАТО проигнорировали российские требования.