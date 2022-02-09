'Украина – не Россия': в Politico назвали ошибку Путина, которая может привести к 'революции' в РФ

Президент России Владимир Путин новой агрессией в очередной раз пытается доказать, что русские и украинцы исторически являются "одним народом". Однако в результате таких его действий наша страна стала еще более антироссийской, а для самой РФ они в итоге могут обернуться революцией.

Ныне немногие россияне разделяют заблуждение своего лидера по восприятию "Украины как одного целого с Россией". Об ошибке главы Кремля, углубившись в далекую историю, рассказало издание Politico.

"Летом прошлого года Путин написал длинную историческую статью с противоположным аргументом "Об историческом единстве русских и украинцев" – и у многих украинцев сжалось сердце. Действительно, менее чем за полгода российские войска и танки начали собираться у украинской границы. Если вы не хотите жить в интересные времена, как гласит предполагаемое проклятие, лучше избегать тех частей света, где главы государств пишут исторические трактаты", – начали свои доводи авторы материала.

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Пытаясь доказать, что Украина и Россия исторически являются "одним народом", глава РФ или его писцы не возвращались к советской версии истории, а вместо этого "потянулись к самому реакционному – царскому периоду". Как утверждается, это потому, что в СССР пытались признать украинцев отдельной этнической нацией со своим языком и теоретическим правом на самоопределение, хотя на практике это означало, что им была предоставлена Украинская Республика в составе Советского Союза.

Тогда как русские цари видели в украинцах часть русской нации, представляющую не более чем ее "малороссийское племя", а их язык – просто "местный диалект". Они также считали, что на протяжении веков Запад пытался подорвать российско-украинское единство. Именно этот момент позаимствовал для своих "доводов" Путин, добавив в список западных нарушителей НАТО и ЕС , но просчитался.

Но надежды российского лидера разбились, когда оказалось, что президент Украина Владимир Зеленский также имеет некоторое отношение к написанию истории. За несколько лет до этого тогда еще просто популярный комик и актер снялся в ситкоме об обычном учителе истории, который случайно становится президентом и пытается исправить коррумпированную политическую систему в стране. Он "был правдоподобен в этой роли" и без какого-либо предыдущего политического опыта в итоге его избрали настоящим, шестым президентом Украины в возрасте 41 года.

"Зеленский пришел к власти как противоположность украинскому националисту – он русскоязычный, ему которому трудно говорить по-украински, это многолетний оптимист, утверждающий, что можно найти простые, основанные на здравом смысле решения серьезных проблем. Но даже он не смог угодить России. После непродолжительного периода неопределенности российские государственные СМИ начали осуждать его как покорного слугу Запада", – пишет Politico.

Подчеркивается, что с тех пор, как Зеленский вступил в президентскую должность, его риторика действительно заметно изменилась. Теперь он "звучит более патриотично и часто говорит об истории". Особенно о том, как трудно Украине прощаться со своим "бывшим имперским хозяином", с которым она до сих пор имеет общую границу. Авторы статьи подчеркивают, что в трансформации риторики Зеленского относительно РФ российское руководство должно винить только себя.

В материале издания описываются многие исторически важные моменты – начиная со времен викингов, Киевской Руси, царской России, XIX века становления современного национализма и заканчивая распадом Советского Союза. Все они в той или иной мере побудили украинский народ рассматривать суверенитет страны как принадлежащий ему. А Россию, в том числе "новую независимую" – как деспотическую советскую империю.

"Что вы можете сделать, когда ваш бывший имперский хозяин заявляет, что не может жить без вас? Историческая статья Путина по сути является заявлением о безответной любви и иллюстрирует основную проблему России по отношению к Украине: Россия считает себя не нацией, а империей", – напоминают в публикации.

Авторы добавляют: после трех десятилетий независимости все меньше украинцев могут представить себя живущими в одном политическом пространстве с авторитарной Российской Федерацией. Две народные революции в Украине – Оранжевая революция (2004-2005 годы) и Революция Достоинства (2013-2014 годы) – были направлены не просто против пророссийских политиков, а против политической модели, которую лучше всего представляет путинская Россия.

Ныне, когда Россия оккупировала Крым и часть промышленного украинского региона Донбасс, "доля сторонников Путина в Украине резко сократилась".

"Отчасти потому, что эти регионы были наиболее пророссийскими в стране, но также и потому, что российская агрессия привела к длительной, затяжной войне и массовому перемещению населения. Другими словами, в результате действий Путина в Украине страна стала еще более антироссийской", – констатирует Politico.

Отмечается, что отдельная этническая идентичность Украины бросает вызов самому видению Россией себя как империи, а политическая – путинской авторитарной политической модели.

Ведь успешная Украина по соседству может служить примером для россиян, которые сейчас лишены всех политических свобод отчасти потому, что две недавние украинские революции так сильно напугали Путина.

Авторы материала подчеркивают: если Запад поможет построить демократическую и процветающую Украину, само его существование может спровоцировать революцию в РФ и однажды привести к демократической России.

"Вот чего действительно боится Путин. И именно поэтому у Зеленского нет другого выбора, кроме как стряхнуть пыль со своих учебников истории", – советует Politico.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко предположил, что противостоянием с Украиной и Западом Путин пытается отрезать РФ от западной цивилизации и фактически "забить окно в Европу". Еще одной глобальной целью Кремля является попытка создать новую "Российскую империю", в которую якобы войдут Украина и Беларусь.