В России пригрозили Украине военным ответом на 'провокации': у нас есть все необходимые возможности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил Украине военным ответом на "провокации". Дипломат рассказал, что Киев и Запад якобы хотят нарушить равновесие в регионе, "размещая военных у российских границ".

Дипломат подчеркнул, что у России есть все необходимые возможности для военно-технического ответа на любые "провокации". Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", – заявил Лавров.

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Также глава МИД РФ озаботился тем, что Франция и Германия выражают поддержку Украине, которая, по его словам, якобы нарушает Минские соглашения.

Впрочем дипломат выразил надежду, что предложения России по гарантиям безопасности будут восприняты в НАТО всерьёз. Также Лавров заверил, что Москва в свою очередь готова сделать все, чтобы ее поняли. Глава МИД РФ подчеркнул, что Кремлю нужны именно юридические гарантии, так как устные обещания легче нарушить.

"Но тем не менее юридические гарантии все же, их несколько сложнее заматывать и забалтывать, чем устные и политические зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе и будем делать все, чтобы нас поняли", – заявил Лавров.

В то же время Лавров отметил, что переговоры по гарантиям безопасности не могут идти бесконечно. По его словам, диалог предусматривает огромную организационную работу, однако она должны быть ограничена во времени.

Также он отметил, что Москва готова рассматривать замечания Соединенных Штатов Америки, как только они будут предоставлены.

"Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. У них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили", – сказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин считает, что Соединенные Штаты Америки якобы виновны в напряженной ситуации в Европе. Также он заявил, что НАТО несет угрозу России за счет размещения вооружения в европейских странах.

Также Путин заявил, что у России нет места для отступления в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена предпринять жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".

Напомним, в Российской Федерации потребовали срочного ответа от США касательно предложений по "гарантиям безопасности". Москва допускает "положительное развитие" в дальнейших отношениях с Вашингтоном, если там пойдут навстречу. Однако в Кремле прогнозируют, что Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Ранее в Кремле передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

В свою очередь в Соединенных Штатах Америки заявили, что переговоры с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности" могут проходить лишь в условиях деэскалации ситуации на границе с Украиной. При этом в Белом доме подчеркнули, что во время диалога также должна быть координация с Европейским Союзом.

Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в начале следующего года намерен созвать Совет Россия – НАТО, чтобы обсудить обострение ситуации на украинско-российской границе.