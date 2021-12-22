Столтенберг рассказал, когда состоится заседание Совета РФ – НАТО и ответил на ультиматум по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в начале следующего года намерен созвать Совет Россия-НАТО, чтобы обсудить обострение ситуации на украинско-российской границе. По его словам, несмотря на ультиматум РФ по членству Украины в Альянсе, каждая страна вправе выбирать свой собственный путь.

Столтенберг подчеркнул, что у союзников по НАТО единая позиция и подход в отношении сложившейся ситуации с Россией. Однако в то же время генсек подчеркнул, что Альянс открыт для диалога с Москвой. Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

"Я думаю, что важно сесть и все обсудить, чтобы найти способ снизить напряженность и избежать любой эскалации ситуации. Но любой диалог с Россией, конечно же, должен уважать основные принципы, на которых основывается европейская безопасность, а также документы и принципы, на которых европейская безопасность основывалась на протяжении десятилетий. И это включает в себя право каждой нации выбирать свой собственный путь", – сказал Столтенберг.

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Также он добавил, что во время диалога с Россией, НАТО будет тесно консультироваться с партнерами, в том числе с Украиной. Впрочем, Столтебнег отметил, что главная цель предстоящих переговоров – дээскалация на границе и предотвращение серьезных последствий.

"Конечно, нет ясности в отношении точных намерений наращивания российской военной мощи, но мы видим, что постепенно они приближаются к границам Украины все больше и больше сил, артиллерии, боевых частей, боевых танков. Поэтому мы ясно дали понять России, что, если они снова применит силу против Украины, будут иметь серьезные последствия", – подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в связи с размещением войск Российской Федерацией около границы с Украиной в НАТО якобы приняли решение повысить оперативную готовность своих сил быстрого реагирования. Речь идет о 40 тысячах военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Альянса имеют единою позицию относительно России, которая основана на сдерживании и защите. В то же время они готовы к диалогу со страной.