В США назвали условия переговоров с РФ по 'гарантиям безопасности': ранее Москва требовала срочного ответа

В Соединенных Штатах Америки заявили, что переговоры с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности" могут проходить лишь в условиях дээскалации ситуации на границе с Украиной. При этом в Белом доме подчеркнули, что во время диалога также должна быть координация с Европейским Союзом.

Такой ответ на требования Москвы дал помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан по итогам разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В США подчеркнули, что диалог возможен по множеству каналов дипломатии, включая двустороннее взаимодействие Россия-НАТО и ОБСЕ. При этом в Белом доме акцентировали, что переговоры должны учитывать все опасения по поводу действий России у границ Украины.

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"Существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", – заявили у президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации потребовали срочного ответа от США касательно предложений по "гарантиям безопасности". Москва допускает "положительное развитие" в дальнейших отношениях с Вашингтоном, если там пойдут навстречу. Однако в Кремле прогнозируют, что Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Напомним, ранее в Кремле передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

При этом в России пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия в случае невыполнения требования о нерасширении НАТО.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной. По его словам, "никого другого" это не касается".