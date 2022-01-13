В России ответили на требования отвести войска от границ Украины: мы даже не будем это обсуждать

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на требования Соединенных Штатов Америки по отводу российских войск от границ Украины. По его словам, Кремль его "даже не будет обсуждать".

Лавров считает такие требования Вашингтона "неприемлемыми". Об этом сообщает российское информационное агентство "РБК".

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — сказал Лавров.

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Он также прокомментировал переговоры РФ и НАТО, которые состоялись 12 января в Брюсселе. По словам главы российского МИД, они были деловыми и спокойными, а позицию Запада он назвал "жесткой, немного аррогантной и неуступчивой".

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