Путин провел переговоры с Макроном и выдвинул ультиматум по Украине

Президент России Владимир Путин, который развязал войну в Украине, в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном выдвинул ультиматум – Киев для продолжения диалога с РФ, по его словам, должен "выполнить все известные российские требования".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин выдал Макрону ряд фейковых заявлений об атомных электростанциях Украины, чтобы оправдать акты агрессии оккупантов.

Отмечается, что российский лидер подробно проинформировал Макрона якобы о "провокации" в районе Запорожской АЭС. "Попытки переложить на военных РФ ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании", – заявил он, исказив реальные события.

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Кроме того, Путин заявил Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, "чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами провокаций".

Также президент РФ сказал, что не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон после разговора с Путиным заявил, что ситуация может стать "еще хуже".