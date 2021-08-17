В России обнародовали новое обращение Януковича: заговорил о главной 'ошибке' Украины

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с новым обращением к украинцам. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.

Документ оказался в распоряжении РИА Новости. По мнению Януковича, такой "ошибкой" стал отказ от добрососедства с Россией.

"На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", – написал экс-президент.

По его словам, это привело "к войне, расколу украинского общества, перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".

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"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", – отметил Янукович, имея ввиду интервью президента Владимира Зеленского телеканалу "Дом".

Он добавил, что Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, "при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов".

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