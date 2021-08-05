Зеленский – к сторонникам России на Донбассе: без Украины на этой территории цивилизации не будет. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, те, кто выступает за Россию, делают большую ошибку, оставаясь жить в "Л/ДНР".

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу "Дом". Он считает, что без Украины на этой территории цивилизации не будет.

"Если ты живешь сегодня на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам – в Россию, мы русские"... Большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория", – заявил глава государства.

Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

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"В любом случае люди, история воспользуются случаем – и стена упадет", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, пророссийские жители должны понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России.

Что касается проукраинских граждан, то президент посоветовал им "почитывать книжки" на украинском языке.

"Если ты чувствуешь, что ты украинец, будь там, держись. Все-равно эта земля будет деоккупирована в любом случае", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Зеленский заявил, что Крым никогда не будет землей РФ, как бы агрессор не пытался переписать историю.