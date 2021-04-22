В РФ запустили фейк про 'общую мобилизацию' в Украине: в МИД отреагировали

В Министерстве иностранных дел России в четверг, 22 апреля, заявили о том, что в Украине якобы объявили "общую мобилизацию", имея ввиду подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о призыве на военную службу резервистов.

Об этом на брифинге сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ее заявления и отметили, что это является дезинформацией.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL спикер украинского МИД Олег Николенко, подписанный гарантом документ имеет целью усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. В частности, речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз для национальной безопасности.

"Единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация...С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается верной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией", – отметил Николенко.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России обвинили украинскую власть в использовании на Донбассе оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте-апреле кураторы ОРДЛО развернули кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины, обвиняя их в якобы обстрелах населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе.