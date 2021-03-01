В Раде установили сенсорные кнопки против любителей голосовать за коллег

В Верховной Раде установили сенсорную кнопку для личного голосования народных депутатов.

Об этом в понедельник, 1 марта, на согласительном совете сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков. Он сообщил, что система прошла тестирование и заработает уже 2 марта.

"Она работает, прошла проверку... и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания (2 марта – Ред.) мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР", – отметил нардеп.

Спикер пояснил, что наличие сенсорной кнопки исключает одновременное нажатие более чем с одного рабочего места нардепа.

Разумков также добавил, что в Раде скоро установят камеры видеонаблюдения. Еще он сказал, что вся система голосования уже нуждается в замене, ведь она не менялась с 2008 года.

"Параллельно с этим мы занимаемся вопросом обновления системы "Рада". Есть несколько вариантов движения в этом направлении – есть отечественные аналоги, есть более такие современные иностранные, которые также позволяют использовать биометрические показатели человека для того, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с кнопкодавством", – говорил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков назвал условие, когда за кнопкодавство у нардепов будут забирать мандаты.