За кнопкодавство у нардепов будут забирать мандаты: Разумков назвал условие

Народный депутат потеряет свои полномочия в том случае, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании – кнопкодавстве.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины (ВР) Дмитрий Разумков, сообщили на официальном сайте Верховной Рады.

"Кнопкодавство – это уголовное правонарушение, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – сказал Разумков.

Спикер отметил, что в Раде подходят к решению проблемы кнопкодавства комплексно. Незакрепленные за депутатами места на задних рядах, где могли совершаться нарушения, отключили от системы "Рада". В будущем планируют установить в сессионном зале четыре камеры и привязать карточку каждого нардепа к конкретному месту.

"Программа максимум – перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование. Есть разные варианты, начиная от сенсорных кнопок, и заканчивая отпечатком пальца", – рассказал Дмитрий Разумков.

Напомним, в Украине впервые народному депутату сообщили о подозрении в кнопкодавстве. Он несколько раз голосовал вместо отсутствовавшего коллеги его карточкой при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.