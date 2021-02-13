За кнопкодавство у нардепов будут забирать мандаты: Разумков назвал условие
Народный депутат потеряет свои полномочия в том случае, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании – кнопкодавстве.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины (ВР) Дмитрий Разумков, сообщили на официальном сайте Верховной Рады.
"Кнопкодавство – это уголовное правонарушение, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – сказал Разумков.
Спикер отметил, что в Раде подходят к решению проблемы кнопкодавства комплексно. Незакрепленные за депутатами места на задних рядах, где могли совершаться нарушения, отключили от системы "Рада". В будущем планируют установить в сессионном зале четыре камеры и привязать карточку каждого нардепа к конкретному месту.
"Программа максимум – перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование. Есть разные варианты, начиная от сенсорных кнопок, и заканчивая отпечатком пальца", – рассказал Дмитрий Разумков.
Напомним, в Украине впервые народному депутату сообщили о подозрении в кнопкодавстве. Он несколько раз голосовал вместо отсутствовавшего коллеги его карточкой при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Документ предусматривает уголовное наказание за умышленное кнопокодавство, а также вводит штрафы.
Позже спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардепы болезненно реагируют на штрафы. Поэтому именно введение новых денежных наказаний станет лучшим способом борьбы с кнопкодавством.