В Раде сказали, почему Медведчука еще не лишили мандата нардепа

Пророссийский олигарх и обвиняемый в государственной измене украинский политик Виктор Медведчук, который является кумом кремлевского диктатора Владимира Путина, остается народным депутатом Украины. Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что у Парламента нет конституционных оснований для лишения его мандата.

Поскольку Медведчук находится под следствием, а для этого нужен приговор суда. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"К сожалению, он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой процессуальный статус, продолжает быть народным депутатом", - сказал он.

Корниенко добавил, что, по его мнению, приговор суда в отношении кума Путина будет.

Видео дня

Кроме того, он намекнул, что Парламент может лишить его мандата, если Медведчук сам напишет заявление о сложении полномочий.

"Я думаю, это было бы как-то с его стороны, может там благородно что ли, но это уже его дела", - сказал первый замглавы Рады.

Напомним, 21 апреля Медведчука лишили одной из должностей. В частности, Верховная Рада отозвала его с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля при попытке бежать из страны. Перед этим он сбежал из-под домашнего ареста. 26 февраля его уже не было на месте.

Журналисты выяснили, что Медведчук покинул свое имение на Киевщине, однако сбежать из Украины ему не удалось. Он сумел скрыться от правоохранителей, поскольку благодаря решению одиозного судьи Вовка на нем не было электронного браслета.

После задержания его супруга Оксана Марченко стала записывать множество видео с обращениями к мировым лидерам с просьбой способствовать освобождению политика, обвиняемого в государственной измене.

В обращении к премьеру Великобритании Борису Джонсону она обратилась к родственникам задержанных британцев с предложением заставить Украину обменять их на Медведчука.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение задержанного Медведчука, который предложил России обменять его на защитников и жителей Мариуполя, которые оказались в плену РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Медведчук сам предложил обменять себя на жителей и защитников осажденного оккупантами Мариуполя. Но он не нужен ни России, ни Украине.