В Раде лишили должности задержанного Медведчука

Пророссийского олигарха и обвиняемого в государственной измене украинского политика Виктора Медведчука лишили одной из должностей. В частности, Верховная Рада отозвала задержанного кума президента РФ Владимира Путина с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение было принято в четверг, 21 апреля. Об этом сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля при попытке бежать из страны. Перед этим он сбежал из-под домашнего ареста. 26 февраля его уже не было на месте.

Журналисты выяснили, что Медведчук покинул свое имение на Киевщине, однако сбежать из Украины ему не удалось. Он сумел скрыться от правоохранителей, поскольку благодаря решению одиозного судьи Вовка на нем не было электронного браслета.

После задержания его супруга Оксана Марченко стала записывать множество видео с обращениями к мировым лидерам с просьбой способствовать освобождению политика, обвиняемого в государственной измене.

В обращении к премьеру Великобритании Борису Джонсону она обратилась к родственникам задержанных британцев с предложением заставить Украину обменять их на Медведчука.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение задержанного Медведчука, который предложил России обменять его на защитников и жителей Мариуполя, которые оказались в плену РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Медведчук сам предложил обменять себя на жителей и защитников осажденного оккупантами Мариуполя. Но он не нужен ни России, ни Украине.