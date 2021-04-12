В Раде проведут внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Верховная Рада Украины соберется 13 апреля на внеочередное заседание, которое, в частности, будет посвящено льготным тарифам на электроэнергию, а также отмене государственной итоговой аттестации и введению админответственности за нарушение самоизоляции.

Рассмотрение перечня вопросов начнется в 16:00. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, сообщается на сайте ВРУ.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 82 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины…", – сказано в сообщении.

Так, на заседании рассмотрят:

проекты постановлений о неотложных мерах по обеспечению необходимой профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (№ 4042);

о принятии неотложных мер о возвращении льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч (№ 4590);

об обращениях в Кабинет Министров Украины об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (№ 4609);

о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (№ 4587);

законопроект о внесении изменений в законы об урегулировании отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (№ 4576).

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