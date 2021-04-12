Рада из-за обострения на Донбассе хочет заслушать Хомчака в закрытом режиме

Народные депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей для приглашения в Верховную Раду для выступления главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом OBOZREVATEL сообщил председатель фракции Ярослав Железняк. На какую дату планируют пригласить его в Раду неизвестно.

"Час назад получил письма. Будем собирать подписи. Хотим заслушать о ситуации на Востоке Украины", – сказал Железняк.

В "Слуге народа" добавили, что возможное выступление Хомчака в закрытом режиме в ВР обсуждалось уже давно на встрече глав фракций. Ожидается, что сбор подписей активизируется в сессионном зале.

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