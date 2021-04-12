У Раді проведуть позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

Верховна Рада України збереться 13 квітня на позачергове засідання, яке, зокрема, буде присвячено пільговими тарифами на електроенергію, а також скасуванню державної підсумкової атестації та введенню адмінвідповідальності за порушення самоізоляції.

Розгляд переліку питань розпочнеться о 16:30. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляється на сайті ВРУ.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження № 82 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання. У зв'язку з вимогою 153 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України... ", – йдетьсяв повідомленні.

Так, на засіданні розглянуть:

проєкти постанов про невідкладні заходи щодо забезпечення необхідної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (№ 4042);

про вжиття невідкладних заходів щодо повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (№ 4590);

про звернення до Кабінету Міністрів України про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (№ 4609);

про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію і тарифів на послуги розподілу природного газу (№ 4587);