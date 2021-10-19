В Раде приняли закон о статусе НАБУ: что изменится и кто будет назначать директора бюро

В Верховной Раде приняла законопроект о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовало 304 народных депутата.

Трансляцию заседания вел телеканал "Рада". Закон определяет Национальное антикоррупционное бюро Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Также устанавливаются правила взаимодействия НАБУ с Кабинетом министров и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в деятельность бюро.

Теперь назначать и увольнять директора НАБУ будет Кабмин, тогда как в предыдущей редакции закона эти полномочия принадлежали президенту.

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Назначение будет происходить по результатам конкурса. Три члена конкурсной комиссии будут назначены правительством из числа граждан Украины, и три – из числа международных экспертов.

Уволить директора НАБУ Кабмин сможет только на основаниях, предусмотренных законом, при условии, что за такое решение проголосуют две трети министров.

Ранее Представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду в Twitter поддержать законопроект о НАБУ. По мнению европейцев, это гарантирует независимость и эффективность Бюро, что критически важно для достижения заметных результатов в борьбе с топ-коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная инфраструктура в Украине не имеет аналогов в Европе. Также он подчеркнул, что нет ни одной страны, которая полностью поборола коррупцию.